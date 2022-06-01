Кинематографистам компенсируют часть затрат на аренду площадок в Москве

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - "Москино" начинает принимать заявки на гранты для кинопроизводителей, которые используют для съемок фильмов и сериалов нежилые здания в Москве, сообщил сайт мэрии.

Гранты могут им компенсировать 25% затрат на аренду площадок, находящихся в городской собственности.

Заявки можно будет подать до 30 сентября включительно.

Гранты предоставят компаниям, которые организовали съемки с 1 января по 30 сентября 2022 года на объектах нежилого фонда. Предельный размер финансовой поддержки за съемку одного фильма или сериала - 3,5 млн рублей.

C 1 июня Дом культуры "Культурный центр" начинает прием заявок на гранты в размере 10 млн рублей первым пяти компаниям, которые в 2022 году снимут фильмы на территории нового городского кинопарка вблизи деревни Юрово в новой Москве.