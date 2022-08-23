"Роскино" предложило устроить туры по России для иностранных киногрупп

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Россия может предложить зарубежным кинематографистам туры в Россию по локациям для съемок, сообщила гендиректор "Роскино" Инна Шалыто на V заседании руководителей национальных киностудий стран СНГ.

По ее словам, организация таких туров обсуждается с Министерством культуры и с другими партнерами.

"В России можно любую картинку, любую эпоху найти и снять", - сказала Шалыто.

Позднее она уточнила журналистам, что проект еще только обсуждается.

"Но есть понимание четкое, что эти локейшен-туры - это то, чем нам нужно заниматься сегодня, чтобы продвигать Россию как площадку, как партнера в других странах. Нужно показывать площадки, локации, инфраструктуру, устраивать встречи индустриальных представителей. Необходимо подключать локальные кинокомиссии. Если подобные мероприятия будут проводиться в странах-партнерах, например, в странах СНГ, я уверена, что и для наших кинематографистов это будет интересный и полезный опыт", - сказала гендиректор.

Возможные площадки для съемок она считает необходимым сначала разделить по категориям, например, панорамы европейских городов, имперские дворцы, природные красоты. На каждой площадке "должна быть представлена рабочая инфраструктура, куда "приземляются" входящие запросы: где можно снимать, кто будет снимать и так далее", добавила Шалыто.

Обсуждаемый проект в первую очередь ориентирован на зарубежных партнеров, хотя может заинтересовать и отечественных кинематографистов, отметила она.