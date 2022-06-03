Грозовые ливни обрушились на Москву

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Мощный грозовой фронт накрыл столицу утром в пятницу, передают корреспонденты "Интерфакса".

Сильные ливни идут в разных районах города.

Гидрометцентр России в 8:00 выпустил экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Московском регионе.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 20 часов 3 июня местами по Московской области и г.Москва ожидается дождь, местами сильный, ливень, гроза, местами град, усиление ветра порывами до 17 м/с", - говорится в сообщении.

До 22:00 пятницы в столичном регионе объявлен повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.