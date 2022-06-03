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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Более 20% месячной нормы осадков выпало в Москве менее чем за час

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Кратковременный сверхинтенсивный дождь прошел в столице утром в пятницу, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Менее чем за час в некоторых районах города выпало до 16 мм осадков, это больше 20% от месячной нормы", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, наибольшее количество осадков зафиксировано на севере (16 мм), в центре (11 мм), на северо-востоке (10 мм) и юге (8 мм) Москвы.

На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".

"По прогнозам синоптиков, кратковременные дожди продолжатся в течение всего дня", - говорится в сообщении.

В департаменте транспорта столицы ранее сообщили о подтоплении вестибюля станции метро "Рижская". Вода ушла в дренажную систему, движение поездов осуществляется в соответствии с графиком.

Москва
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