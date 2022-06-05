Ряд больниц будут отремонтированы в Москве в 2022 году

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В текущем году планируется завершение ремонта ряда столичных медучреждений, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"В целом по городу в этом году планируем отремонтировать еще 11 зданий", - написал мэр в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в 2022 году будут завершены работы в педиатрическом корпусе Морозовской ДГКБ, корпусе больницы имени Вересаева, также продолжается ремонт Боткинской больницы. По словам Собянина, в ней уже отремонтированы уже 8 корпусов: центр амбулаторной онкопомощи, межокружной нефрологический центр, хирургический корпус, гематологический корпус, корпус для пациентов, которым нужна паллиативная помощь.

"Идет капремонт еще двух корпусов, - подчеркнул мэр. - В одном из них будет московский городской урологический центр, в другом - историческом - отделение хирургии".