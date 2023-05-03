В Москве реконструкция трех корпусов Боткинской больницы должна завершиться в 2024 году

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Москве новый флагманский центр городской клинической больницы имени С.П. Боткина примет первых пациентов осенью, также в 2023 году после реконструкции откроется урологический корпус (№ 20) больницы, а реконструкция еще трех корпусов завершится в 2024 году, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"В этом году закончим и реконструкцию 9-го хирургического корпуса. В следующем - планируем завершить еще три. В результате Боткинская станет одной из самых современных и высокотехнологичных больниц города, в которой пациенты смогут получать практически все виды медицинской помощи", - написал мэр в Telegram.

По его словам, капитальный ремонт начался в корпусах 2 и 10. На следующем этапе модернизации будет проведена реконструкция корпуса 8. Так, в корпусах 2 и 8 будут размещены терапевтические и другие отделения больницы, а в 10 корпусе будут собраны все 24 кафедры ведущих медицинских научных центров и вузов России, работающие на базе Боткинской больницы.

"Это будет учебно-академический корпус с трансформируемыми лекционными залами и аудиториями с современными медийными системами, где специалисты и студенты медицинских вузов смогут смотреть онлайн-трансляции из операционных Боткинской больницы", - добавил Собянин.

Также мэр сообщил, что почти готов новый флагманский центр больницы, куда экстренных пациентов смогут доставлять на вертолетах - посадочная площадка будет на крыше. Для удобства и быстроты перемещения врачей и пациентов планируется оборудовать дополнительные переходы между корпусами больницы. Центр также будет принимать и плановых пациентов.

Главный врач больницы Алексей Шабунин сообщил, что после реконструкции урологический корпус начнет принимать пациентов в августе. Операционные мощности вырастут примерно в три раза. А после ввода флагманского центра мощности по проведению хирургических операций вырастут на 30%.

Общая готовность нового семиэтажного флагманского центра составляет порядка 87%. В новом корпусе будет развернуто 94 койки, из них 13 - реанимационных, а также девять разнопрофильных операционных. В сутки здесь смогут принимать до 200 экстренных пациентов.

Комплексная модернизация Боткинской больницы началась в 2015 году, когда в Боткинской больнице был открыт крупнейший в Европе Медицинский симуляционный центр.

В 2016 году на базе Боткинской больницы был открыт Московский центр органного донорства, в 2017 году в реконструированном корпусе №21 был развернут региональный сосудистый центр, а в 2019 году в Боткинской больнице открыт Московский городской офтальмологический центр. Также был выполнен капитальный ремонт патологоанатомического корпуса №33.

В 2020 году была завершена реконструкция гематологического корпуса №1, а в 2021 году завершен капремонт корпуса №11, в котором был открыт Межокружной нефрологический центр. Кроме того, завершена реконструкция корпуса №7, где было размещено отделение гнойной травматологии, а также работает хирургический стационар кратковременного пребывания.