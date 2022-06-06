Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Человек упал под поезд на станции "Новокузнецкая" столичного метро

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел в понедельник на Замоскворецкой линии метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По неустановленным причинам человек упал под прибывающий поезд на станции "Новокузнецкая". Для спасения пассажира отключено напряжение контактного рельса", - рассказал собеседник агентства.

В столичном департаменте транспорта уточнили, что на Замоскворецкой линии прервано движение поездов от "Автозаводской" до "Белорусской" из-за человека на пути.

"В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении департамента, размещенном в телеграм-канале.

Данных о состоянии пассажира, упавшего под поезд, пока не поступало.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пассажир погиб после падения на пути на станции метро "Новокузнецкая" в Москве

Подрядчик приступил к активной дегазации полигона "Ядрово" под Волоколамском

Подрядчик приступил к активной дегазации полигона "Ядрово" под Волоколамском

Ректор "Шанинки" Зуев проведет в СИЗО еще три месяца

Начальник главка столичного МЧС пострадал при пожаре в московском бизнес-центре

Пожар в московском бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" потушен

Пожар в московском бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" потушен

Более 120 человек спасены из горящего бизнес-центра в Москве

Задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена в центре Москвы

До 15 человек могут находиться внутри горящего бизнес-центра на западе Москвы

До 15 человек могут находиться внутри горящего бизнес-центра на западе Москвы

На западе Москвы загорелся бизнес-центр

Оператор "Острова мечты" отсудил у H&M 538 млн рублей из-за закрытия магазина

Оператор "Острова мечты" отсудил у H&M 538 млн рублей из-за закрытия магазина
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });