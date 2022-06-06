Человек упал под поезд на станции "Новокузнецкая" столичного метро

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел в понедельник на Замоскворецкой линии метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По неустановленным причинам человек упал под прибывающий поезд на станции "Новокузнецкая". Для спасения пассажира отключено напряжение контактного рельса", - рассказал собеседник агентства.

В столичном департаменте транспорта уточнили, что на Замоскворецкой линии прервано движение поездов от "Автозаводской" до "Белорусской" из-за человека на пути.

"В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении департамента, размещенном в телеграм-канале.

Данных о состоянии пассажира, упавшего под поезд, пока не поступало.