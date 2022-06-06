Пассажир погиб после падения на пути на станции метро "Новокузнецкая" в Москве

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Пассажир, упавший на пути на станции "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии Московского метро, погиб от травм, несовместимых с жизнью. Об этом сообщил источник "Интерфакса" в медицинских кругах столицы.

"Личность погибшего устанавливается", - отметил собеседник агентства.

Движение на Замоскворецкой линии московского метро восстановлено и вводится в график, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Ранее в понедельник источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу" о пассажире, упавшем под прибывающий поезд на станции "Новокузнецкая".

В столичном департаменте транспорта уточняли, что на *зеленой ветке было прервано движение поездов от "Автозаводской" до "Белорусской", в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.