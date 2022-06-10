На месте авиамоторного завода в Лужниках построят "квартал для жизни, работы и отдыха"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Москве согласовали проект многофункционального комплекса на Лужнецкой набережной, 2/4, который построят на месте авиамоторного завода "Союз", сообщили в Москомархитектуре.

В ведомстве анонсировали строительство на площади 8,4 га нового квартала для жизни, работы и отдыха. Там построят около 300 тыс. кв.м жилой, коммерческой и офисной недвижимости - 14 зданий высотой от 12 до 18 этажей.

Чиновники рассчитывают, что там главными точками притяжения станут благоустроенная набережная с торговой галереей и зонами отдыха вдоль всей территории застройки, новая общедоступная площадь, инновационные офисы, киноконцертный зал авторства компании MVRDV.

В основе концепции благоустройства лежит идея природного пейзажа, которая включает в себя: воду - первая линия корпусов, расположенных на берегу реки, лес - жилые корпуса в глубине застройки внутри тихого сада, горы - корпуса третьей линии, обрамляющие архитектурный ансамбль.

"Каждый тип корпусов выполнен в едином стилистическом и колористическом решении. В отделке всех фасадов использован натуральный камень, металл и стекло. По задумке авторов, золотой и бронзовый оттенки металла перекликаются со знаковыми объектами, расположенными поблизости, например, со зданием РАН и Дворцом гимнастики", - рассказал через пресс-службу главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.