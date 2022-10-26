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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Выдано разрешение на застройку завода "Союз" в Лужниках

Там построят 12 жилых корпусов и два офисных центра

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Москве компании "Абсолют Недвижимость" выдано разрешение на строительство жилого Luzhniki Collection в районе Хамовники по адресу: Лужнецкая набережная, владение 2/4, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора. ЖК будет построен на территории бывшего авиамоторного завода "Союз".

Речь идет о комплексе с офисной инфраструктурой общей площадью более 324 тыс. кв.м.

Как уточнила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова, в ЖК будет 12 жилых корпусов на 1 106 квартир, а также два офисных здания. Высота зданий будет варьироваться от четырех до 18 этажей. Для сотрудников офисов и жильцов ЖК будет предусмотрена подземная двухуровневая стоянка общей вместимостью 1 932 машино-места.

По проекту, каждый тип корпусов будет выполнен в едином стилистическом и колористическом решении. В отделке всех фасадов будет использован натуральный камень, металл и стекло. По задумке авторов, золотой и бронзовый оттенки металла должны перекликаться с ближайшими знаковыми объектами, например, со зданием РАН и Дворцом гимнастики.

Ранее проект застройки территории завода согласовала Москомархитектура.

Рядом с ЖК благоустроят набережную, откроют торговую галерею и организуют зоны отдыха вдоль всей территории застройки.

Лужники Хамовники Союз Мосгосстройнадзор Анастасия Пятова Абсолют Недвижимость
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