МВД уточнило, что в ДТП с велосипедистами в Подмосковье погиб водитель машины

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Восемь человек, в том числе шестеро детей, пострадали и один погиб в результате аварии с участием группы велосипедистов и легковушки на автодороге в Московской области, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального управления МВД.

"11 июня в Подмосковье в 21:30 на третьем километре автодороги Луховицы-Дединово в районе населенного пункта Красная пойма произошло ДТП. По предварительной информации, водитель, управляя машиной "Рено", не справился с управлением и совершил наезд на группу велосипедистов, после чего столкнулся с "Мерседесом", - говорится в сообщении.

В результате аварии водитель "Рено" погиб, еще восемь человек, среди которых шестеро детей, получили травмы различной степени тяжести. Все они госпитализированы в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).