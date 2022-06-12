Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим в ДТП в Луховицах

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Врачи Подмосковья делают всё, чтобы спасти детей, пострадавших в результате наезда автомобиля на группу велосипедистов накануне, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в воскресение.

"Наши врачи сегодня делают всё возможное, чтобы спасти жизни детей, попавших в страшную аварию в Луховицах. К сожалению, серьезно пострадали три ребенка. Это две девочки 7 и 11 лет и 17-летний подросток. Сейчас главная задача - стабилизировать их состояние", - написал он в своем телеграм-канале.

Воробьев отметил, что всего в ДТП пострадали девять человек. Власти находятся на связи с пострадавшими, чтобы оказать всю необходимую помощь.

11 июня вечером восемь человек, в том числе шестеро детей, пострадали и один погиб в результате ДТП с участием группы велосипедистов и легковушки на автодороге Луховицы-Дединово в районе населенного пункта Красная пойма.

Как сообщали в МВД, предварительно, водитель, управляя машиной "Рено", не справился с управлением и совершил наезд на группу велосипедистов, после чего столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии водитель "Рено" погиб, еще восемь человек были госпитализированы в больницу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.