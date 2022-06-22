Суд по иску Минобороны на 2,9 млрд руб. взыскал с РКЦ "Прогресс" только 100 млн руб.

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск министерства обороны РФ о взыскании с самарского АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" (РКЦ "Прогресс", входит в госкорпорацию "Роскосмос") 2 млрд 871,838 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Суд решил взыскать с РКЦ "Прогресс" в пользу Минобороны неустойку в размере 98 млн 733 тыс. 227 рублей, согласно госконтракту от 5 марта 2016 года.

Кроме того, с РКЦ в доход федерального бюджета должно быть взыскано 200 тыс. госпошлины.

Иски

Иск поступил в суд 4 апреля. Вместе с тем, 4 и 5 апреля в суд поступили иски Минобороны к РКЦ "Прогресс" с суммами требований 1,068 млрд рублей и 2,804 млрд рублей. Оба этих иска будут рассмотрены судом в июле. Причины подачи заявлений в материалах не раскрывались.

В марте суд на закрытом заседании частично удовлетворил иск Минобороны к РКЦ на 3,9 млрд рублей, в январе - также частично удовлетворил засекреченный иск по делу о взыскании с самарского предприятия 2,4 млрд рублей по госконтракту от 27 августа 2014 года на поставку спутников "Барс-М". Кроме того, в прошлом году ведомство добилось частичного удовлетворения иска о взыскании неустойки по госконтракту от 26 сентября 2016 года в размере 774,236 млн рублей.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснял причину тяжб строгостью российского законодательства и действующими в отношении самарского завода ограничениями, влекущими за собой задержки с поставками, в частности микроэлектроники. Он также указывал на вынужденный характер подобных сбоев в работе и счел необходимым совершенствование нормативной базы и российского законодательства в условиях санкций.

РКЦ "Прогресс" - ведущее российское предприятие по разработке и производству ракет-носителей среднего класса. На предприятии производят ракеты "Союз" и разрабатывают космические аппараты дистанционного зондирования Земли.