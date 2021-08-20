Рогозин объяснил тяжбу Минобороны РФ и РКЦ "Прогресс" санкциями

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ходе рабочей поездки на АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре отметил необходимость совершенствования нормативной базы и российского законодательства в условиях санкций, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Самарской области.

Комментируя ситуацию с иском Минобороны РФ к РКЦ "Прогресс" на 2,4 млрд рублей, поданный 9 августа, глава "Роскосмоса" объяснил причину тяжбы строгостью российского законодательства и действующими в отношении самарского завода ограничениями, влекущими за собой задержки с поставками, в частности, микроэлектроники.

"Здесь вопрос ни к нам, ни к Минобороны, ни тем более к РКЦ "Прогресс". (...) Закон у нас довольно строгий. Если, допустим, на два-три дня происходит задержка сдачи космического аппарата либо в интересах "Роскосмоса" как заказчика, либо в интересах Минобороны, то по закону мы просто обязаны выставить иски, претензии РКЦ "Прогресс". Хотя все прекрасно понимают, что в данном конкретном случае это не вина самарского РКЦ "Прогресса", а это обстановка, в которой страна оказалась из-за санкций", - приводятся в сообщении слова Рогозина.

Вместе с тем глава "Роскосмоса" указал на вынужденный характер подобных сбоев в работе, обратив внимание на необходимость совершенствования нормативной базы и российского законодательства в условиях санкций.

"Это не значит, что предприятие уже завтра выполнит исковое требование. Есть масса иных возможностей для выхода из сложившейся ситуации, и наши юристы сейчас занимаются поиском решений", - цитирует пресс-служба Рогозина.

Первое заседание по делу о взыскании Минобороны РФ 2,4 млрд рублей с РКЦ "Прогресс" назначено на 6 сентября. Причина подачи иска в материалах суда не указывалась.

Это не первый иск ведомства к самарскому заводу. Так, в июле суд частично удовлетворил засекреченный иск о взыскании неустойки по госконтракту от 26 сентября 2016 года в размере 774,236 млн рублей.

РКЦ "Прогресс" (входит в госкорпорацию "Роскосмос", единственным владельцем предприятия является государство в лице Росимущества) - ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке и производству ракет-носителей среднего класса. На предприятии производят ракеты "Союз" и разрабатывают космические аппараты дистанционного зондирования Земли.