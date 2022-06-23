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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Мавзолей Ленина будет закрыт для посещения 25 июня

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Допуск посетителей в мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 25 июня осуществляться не будет, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

"В связи с подготовкой и проведением на Красной площади церемонии вручения дипломов выпускникам Академии гражданской защиты МЧС России и Академии Государственной противопожарной службы МЧС России допуск посетителей в мавзолей В.И.Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 25 июня 2022 года осуществляться не будет", - отмечается в сообщении ФСО.

Москва ФСО мавзолей
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