Мавзолей Ленина будет закрыт для посещения 25 июня

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Допуск посетителей в мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 25 июня осуществляться не будет, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

"В связи с подготовкой и проведением на Красной площади церемонии вручения дипломов выпускникам Академии гражданской защиты МЧС России и Академии Государственной противопожарной службы МЧС России допуск посетителей в мавзолей В.И.Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 25 июня 2022 года осуществляться не будет", - отмечается в сообщении ФСО.