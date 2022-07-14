Мавзолей Ленина будет закрыт 16 июля

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В субботу 16 июля в Москве нельзя будет посетить Мавзолей Ленина и осмотреть некрополь Кремлевской стены, предупредила Федеральная служба охраны.

Это связано с тем, что на Красной площади будут готовиться и проводить торжественные мероприятия, посвященные посвященных выпуску слушателей Московского университета МВД имени Кикотя.

Обычно Мавзолей открыт для посещения по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям с 10 до 13 часов.