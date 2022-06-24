Вильфанд предупредил москвичей о высоком уровне УФ-излучения в ближайшие дни

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Очень жаркая погода с температурой, превышающей 30 градусов, и высоким уровнем УФ-излучения ожидается в Москве и Подмосковье с 25 по 27 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня и завтра в Москве ожидается жаркая погода, что связано с установлением антициклона. Сегодня температура +24...+26 градусов, а завтра температурный фон будет около 30 градусов и даже превысит тридцатиградусную отметку", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, на ближайшие дни для Москвы и области Гидрометцентром выпущено штормовое предупреждение о сильной жаре. "Температура с 25 по 27 июня будет превышать 30 градусов, в понедельник до 33 градусов, для Москвы это очень высокая температура", - сообщил Вильфанд.

Он также добавил, что в ближайшие дни будет высокий уровень ультрафиолетового излучения, в связи с чем рекомендовал в дневные часы не находиться на открытом солнце и носить одежду с длинными рукавами.

Говоря о прогнозе на летний период, научный руководитель Гидрометцентра сказал, что на европейской территории России "лето будет неоднородным, но не холодным". "Будут периоды жаркой погоды, которая наступает в конце июня и в первых числах июля, затем смена на более прохладный и дождливый период, температурный фон около и выше нормы", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что июль и август в Москве будут не такими жаркими, как в прошлом году, когда температурный фон был очень высоким, и лето на европейской территории было одним из самых жарких за весь период наблюдений, составляющий более 140 лет. "Нынешнее лето прогнозируется не таким жарким, но комфортным", - подчеркнул Вильфанд.