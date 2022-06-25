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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

На московских водоемах усилили меры безопасности из-за жары

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Столичные спасатели усилили контроль безопасности на городских водоемах из-за аномальной жары, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в субботу.

"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, регулярно проводится патрулирование водных акваторий на современных катерах для оперативного выявления и предотвращения происшествий на воде", - сказал он.

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Бирюков уточнил, что под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище.

Заммэра напомнил, что в 2022 году в столице подготовили 13 зон отдыха с купанием, все водоемы перед открытием обследовали водолазы.

Как добавил Бирюков, "ежедневно безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 70 сотрудников городской спасательной службы, в связи с установлением жаркой погоды их число увеличено до 113 человек".

В настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций: 13 - на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах.

По данным мэрии столицы, за последние 11 лет число происшествий на водных объектах удалось снизить в 2,5 раза.

Москва
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