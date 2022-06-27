Московские дороги в жару поливают каждые три часа

В центре города в полдень зафиксировано 32,4 градуса

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Коммунальные службы Москвы каждые три часа проводят полив проезжей части, сообщил в понедельник заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Кроме того, сегодня до пяти раз проведем аэрацию. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", - сказал Бирюков, слова которого приводит телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

По информации заммэра, в этом задействовано около 3,5 тыс. единиц поливомоечной техники.

Власти Москвы просят автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.

В Москве третий день подряд действует предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в городе поднимется до 33 градусов и, возможно, будет штурмовать рекорд дня, установленный 27 июня 2021 года (33,6).

По информации метеобюро столицы, в полдень на опорной метеостанции на ВДНХ было зафиксировано 31,3 градуса. "В центре города (Балчуг) в 12:00 было 32,4 градуса", - сообщил "Интерфаксу" представитель метеобюро.