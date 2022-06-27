Петербуржцам пообещали краткую передышку от жары в середине недели

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге и Ленинградской области в середине недели жара ненадолго ослабеет, погоду в регионе по-прежнему будет определять антициклон, сообщили "Интерфаксу" в городском Гидрометцентре.

Во вторник в отдельных районах может пройти кратковременный дождь. В Петербурге обойдется без существенных осадков. В среду и четверг восточный и северо-восточный ветер принесет более прохладный воздух.

Днем в регионе жара спадет, будет плюс 24-29 градусов, ночью воздух будет охлаждаться до 8-13. В Петербурге по ночам будет 16-19 градусов, днем до 26-29.

К пятнице в регионе снова начнет теплеть. Дневной прогрев опять достигнет отметок 30 градусов. Осадков не ожидается, засуха продолжится.

"По данным наблюдений на 27 июня, температура воды в Неве составляет плюс 20 градусов, в Финском заливе (курортная зона) - плюс 21-25", - сообщил сайт Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации Роспотребнадзора, вода в Курортном районе Финского залива и в акватории Невы непригодна для купания. На 24 июня было разрешено купаться на южном берегу Залива у поселка Большая Ижора.