Оппозиционеру Яшину вменяют статью о неповиновении полицейскому

Политику грозит до 15 суток административного ареста

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции составляют протокол в отношении задержанного муниципального депутата Красносельского района Ильи Яшина по статье о неповиновении требованию полицейского, сообщает его адвокат Вадим Прохоров во вторник.

"В ОВД Лужники к задержанному Илье Яшину меня не пускают (...) Судя по имеющейся информации, ему вменяют арестную административную ст. 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Суд, судя по всему, состоится сегодня - во вторник, 28 июня (Хамовнический районный суд)", - написал адвокат в своих соцсетях.

Санкция по данной статье предусматривает наказание до 15 суток административного ареста.

Оппозиционер был задержан ночью во вторник в парке в Москве. Изначально сообщалось, что его доставляют в ОВД Хамовники, однако впоследствии Яшин был доставлен в ОВД Лужники.

"Интерфакс" не располагает официальными комментариями правоохранительных органов по этому поводу.