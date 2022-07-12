Яшину грозит до 10 лет лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Муниципального депутата Красносельского района Москвы, оппозиционера Илью Яшина после завершенного обыска везут на допрос в СК, сообщил "Интерфаксу" адвокат Вадим Прохоров.

"Яшину вменяют п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) за то, что он 7 апреля в прямом эфире на своем ютуб-канале говорил о случившемся в Буче", - сказал адвокат.

Наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Защитник отметил, что в настоящий момент обыск закончен и Яшина везут на допрос в Следственный комитет.

Ранее во вторник сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Яшина по статье о распространении фейков о ВС РФ. В его квартире в Москве был проведен обыск.

Комментарием следствия и фабулой уголовного дела "Интерфакс" пока не располагает.

До настоящего момента Яшин находился под административным арестом в спецприемнике. Он был арестован на 15 суток по обвинению в неповиновении сотруднику полиции (ст.19.3 КоАП РФ) 28 июня. Во вторник он должен был выйти на свободу.