Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

В Москве утвердили предмет охраны дома Пашкова

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Мосгорнаследие утвердило предмет охраны ансамбля дома Пашкова, сообщила через- пресс-службу департамента заммэра города Наталья Сергунина.

По ее словам, в документе подробно описана планировка всего ансамбля, его внутреннее и внешнее художественное оформление, учтены материалы отделки и структура интерьеров. Также утвержден предмет охраны для основных элементов ансамбля - двух флигелей, церкви Николы в Старом Ваганькове, двора и ворот.

Теперь реставрировать ансамбль будет можно только в соответствии с предметом охраны, отметила Наталья Сергунина.

Дом Пашкова - особняк в стиле русского классицизма, построенный в конце XVIII века, предположительно, по проекту Василия Баженова. Это объект культурного наследия федерального значения. Он находится на Воздвиженке и сейчас принадлежи Российской государственной библиотеке.

Москва Мосгорнаследие дом Пашкова Наалья Сергунина Воздвиженка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Оппозиционеру Яшину вменяют статью о неповиновении полицейскому

Оппозиционер Илья Яшин задержан в Москве

Оппозиционер Илья Яшин задержан в Москве

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве третий день подряд

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве третий день подряд

Жара в Москве превысила 30 градусов

Жара в Москве превысила 30 градусов

25 июня стало самым жарким днем в Москве с начала лета

25 июня стало самым жарким днем в Москве с начала лета

В Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за аномальной жары

В Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за аномальной жары

Аэропорты Москвы могут получить часть субсидий, выделенных на поддержку авиакомпаний

Аэропорты Москвы могут получить часть субсидий, выделенных на поддержку авиакомпаний

Депутат Госдумы Журавлев попал в ДТП на Кутузовском проспекте

Депутат Госдумы Журавлев попал в ДТП на Кутузовском проспекте

Мосгорсуд не стал освобождать ректора "Шанинки" Зуева из-под стражи

Суд в Москве приговорил к пяти годам экс-начальника Радиотехнических войск ВКС Кобана

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });