В Москве утвердили предмет охраны дома Пашкова

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Мосгорнаследие утвердило предмет охраны ансамбля дома Пашкова, сообщила через- пресс-службу департамента заммэра города Наталья Сергунина.

По ее словам, в документе подробно описана планировка всего ансамбля, его внутреннее и внешнее художественное оформление, учтены материалы отделки и структура интерьеров. Также утвержден предмет охраны для основных элементов ансамбля - двух флигелей, церкви Николы в Старом Ваганькове, двора и ворот.

Теперь реставрировать ансамбль будет можно только в соответствии с предметом охраны, отметила Наталья Сергунина.

Дом Пашкова - особняк в стиле русского классицизма, построенный в конце XVIII века, предположительно, по проекту Василия Баженова. Это объект культурного наследия федерального значения. Он находится на Воздвиженке и сейчас принадлежи Российской государственной библиотеке.