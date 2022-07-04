На Пятницкой улице до конца года отреставрируют дом Грабаря

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Замоскворечье до конца 2022 года отреставрируют жилые дома с лавками XIX века в начале Пятницкой улицы, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

Это два кирпичных дома по адресу улица Пятницкая, дом 2/38, строения 1 и 2. Ансамбль обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. Оба здания были построены в конце XVIII века и перестроены после того, как в 1842 их приобрел купец Федор Кузнецов. В 1897 году здесь открылся кинотеатр — "Пятницкий электротеатр Белоярцевой". В одном из домов в первой трети ХХ века жил художник и реставратор Игорь Эммануилович Грабарь.

"Жилые дома с лавками на Пятницкой улице играют важную роль в формировании исторического облика Замоскворечья. Сейчас специалисты устанавливают строительные леса и в ближайшее время приступят к работам по фасадам. Мастера укрепят кладку, восстановят отделку, заменят окна и двери, отреставрируют лепной декор, воссоздадут крыльца. В завершении работ смонтируют архитектурное освещение", - рассказал через пресс-службу руководитель департамента Алексей Емельянов.

Также будет приведена в порядок кровля зданий.