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В Москве ввели обязательное согласование онлайн изменения облика нежилых зданий

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Москве станет обязательным согласование изменений внешнего архитектурного облика зданий и сооружений в центре города и на ключевых магистралях - в том числе уже сделанных, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

"Согласования нужны будут для законного изменения внешнего облика нежилых зданий, а также их частей. Мы уверены, что в итоге эти изменения пойдут на пользу всему городу. (...) Обратиться за согласованием, а также заключением об уже выполненных работах можно онлайн на сайте мэра Москвы", - уточнила через пресс-службу глава ведомства Юлиана Княжевская.

Согласовывать изменения нужно в исторической части города - в пределах внешних границ Садового кольца, а также на ключевых магистралях.

Проекты тех изменений, которые уже состоялись, согласовывать не нужно. Но по ним надо предоставить заключение об уже выполненных работах - до 1 октября 2023 года для зданий внутри Садового кольца и до 1 января 2026 года для остальных.

Согласование будет бесплатным. У Москомархитектуры будет 20 рабочих дней на ответ на просьбу согласовать проект и девять рабочих дней - на просьбу продлить согласование.

Москомархитектура Юлиана Княжевская Москва
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