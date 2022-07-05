Москвичей предупредили о грозе с градом и ветре до 22 м/с во вторник

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей Москвы о вероятности грозы с сильным ветром до конца вторника.

"По прогнозам синоптиков, в период с 12:00 до конца суток 5 июля местами по Москве возможны: кратковременный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с, местами до 22 м/с", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.