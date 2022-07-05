На восток Москвы за час с небольшим обрушилось более 30% месячной нормы осадков

К ночи в столице может выпасть более половины месячной нормы осадков

Затопленная из-за дождя дорога в Большом Палашевском переулке Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Сильные ливни продолжаются в Москве, наиболее интенсивные осадки обрушились на восток города, на улицах дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства во вторник.

"Наиболее интенсивные осадки обрушились на ВАО. Чуть более чем за час на востоке столицы выпало 35 мм (или более 30% месячной нормы) осадков", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, до конца суток объем осадков в столице может превысить половину месячной нормы.

"Городская водосточная сеть справляется с объемом выпадающих осадков", - говорится в сообщении. Скопления воды из-за ливней "носят кратковременный характер", заверяют в ведомстве. "Вода уходит в ливневую сеть самотеком", - добавили в столичном комплексе городского хозяйства.

Месячная норма осадков июля в Москве - 94 мм.

Грозовой фронт с ливнями, градом и порывами ветра до 17-22 м/с пришел в столицу после 13:00. Непогода задержится в городе до ночи.

Москвичи публикуют в соцсетях фото и видео подтопленных участков улично-дорожной сети и упавших деревьев в разных районах города.

Столичный департамент транспорта предупредил, что в связи с ухудшением погодных условий в разных районах города могут наблюдаться задержки в движении наземного транспорта, возможны изменения маршрутов.

На улице Достоевского падение дерева на контактную сеть привело к задержке трамваев трех маршрутов.

Данных о пострадавших из-за грозы в Москве не поступало.