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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Собянин ждет роста бюджета Москвы к концу года до 8%

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Ситуация в основных экономических отраслях Москвы стабилизировалась, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"В торговле, в частности, показатели выше прошлогодних. Сняты вопросы по товарам первой необходимости, никакого обвала не произошло", - отметил он.

По его словам, все региональные и муниципальные службы работают, обеспечены оборудованием и финансированием.

"Стабильно исполняются региональные бюджеты. К концу года, скорее всего, мы выйдем на плановые показатели в районе 6-8% роста", - отметил мэр.

Опасения по поводу состояния рынка труда не оправдались: в Москве уровень безработицы ниже, чем во время пандемии COVID-19, - менее 0,5%. Кроме того в последний месяц виден рост занятости.

Сергей Собянин Москва
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