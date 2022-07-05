Собянин ждет роста бюджета Москвы к концу года до 8%
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Ситуация в основных экономических отраслях Москвы стабилизировалась, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"В торговле, в частности, показатели выше прошлогодних. Сняты вопросы по товарам первой необходимости, никакого обвала не произошло", - отметил он.
По его словам, все региональные и муниципальные службы работают, обеспечены оборудованием и финансированием.
"Стабильно исполняются региональные бюджеты. К концу года, скорее всего, мы выйдем на плановые показатели в районе 6-8% роста", - отметил мэр.
Опасения по поводу состояния рынка труда не оправдались: в Москве уровень безработицы ниже, чем во время пандемии COVID-19, - менее 0,5%. Кроме того в последний месяц виден рост занятости.