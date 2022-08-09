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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:54

Мэрия Москвы заявила о стабилизации безработицы в городе на уровне 0,45%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Москве безработица второй месяц остается на уровне 0,45%, ситуация на рынке труда стабильна, сообщил через пресс-службу заммэра города по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

На 1 августа в столице зафиксировали 32,7 тысячи безработных, в режиме неполного дня работали 4 тысячи сотрудников, в "простое" находилось свыше 8 тысяч человек. Кроме того, более чем в 600 городских организациях 10,5 тысячи работников "находились в процессе высвобождения", добавил он.

По данным столичных властей, летом в Москве вырос спрос на сотрудников в сферах продаж, промышленности и красоты. Менее востребованными стали специалисты в страховании, автомобильном и банковском бизнесе.

Москва Владимир Ефимов
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