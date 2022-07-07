Наклонившееся дерево прервало движение на зеленой ветке московского метро

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сбой произошел вечером в четверг на Замоскворецкой линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Замоскворецкой линии (2) нет движения поездов от станции "Автозаводская" до станции "Орехово" из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка", - говорится в сообщении.

По информации департамента, в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.

Ранее в мэрии Москвы предупредили о шквалистом ветре до 23 м/с и сильных ливнях в городе.