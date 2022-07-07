Форум "Российская креативная неделя" приостановлен из-за грозы в Москве

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Работа "Российской креативной недели" прервана из-за грозы и сильного ветра в столице, сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете форума.

"В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями в целях заботы о гостях и участниках форума, работа всех площадок "Российской креативной недели" приостановлена", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что дискуссии и встречи в павильонах форума возобновят, "когда погода позволит".

"Российская креативная неделя" открылась в Парке Горького в Москве в четверг, 7 июля.

Ранее в мэрии Москвы предупредили о шквалистом ветре до 23 м/с и сильных ливнях в городе.