Гособвинитель запросил 7 лет для муниципального депутата Горинова по делу о фейках

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Государственный обвинитель в ходе прений попросил суд приговорить к семи годам колонии общего режима муниципального депутата Красносельского округа Москвы Алексея Горинова, обвиняемого по уголовному делу о распространении ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ, сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

В конце апреля Горинов был арестован Пресненским судом Москвы по обвинению в совершении преступления по ч.2 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения по мотивам политической ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы).

Депутат вину не признает.

Вторым фигурантом по уголовному делу проходит глава совета депутатов Красносельского округа Елена Котеночкина. Однако она, как уточнила "Интерфаксу" сторона защиты, в настоящий момент находится не в России. Котеночкина арестована заочно.

Об обысках в совете депутатов в апреле сообщил его депутат, оппозиционер Илья Яшин. Оппозиционер был вызван на допрос в Следственный комитет по этому делу в качестве свидетеля, после допроса его отпустили. Яшин также сообщил, что уголовное дело было возбуждено по заявлениям двух депутатов Госдумы - Александра Хинштейна и Олега Леонова.

По данным следствия, 15 марта 2022 года Горинов и Котеночкина во время открытого заседания совета депутатов округа допустили ряд высказываний, "содержащих не соответствующие действительности данные о Вооруженных силах РФ". Видеозапись заседания муниципальных депутатов была официально размещена на сайте и на других интернет-ресурсах и вызвала широкий общественный резонанс.