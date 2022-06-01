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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Московский муниципальный депутат Горинов проведет в СИЗО еще полгода

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей на полгода муниципальному депутату Красносельского округа Алексею Горинову по уголовному делу о распространении ложной информации о деятельности ВС РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

"Срок содержания под стражей Горинову продлен на полгода до 19 ноября 2022 года", - сказала пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

В конце апреля Горинов был арестован Пресненским судом Москвы по обвинению в совершении преступления по ч.2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения по мотивам политической ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы).

Расследование уголовного дела завершено, прокуратура утвердила окончательное обвинение Горинову и в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Вторым фигурантом по уголовному делу проходит глава совета депутатов Красносельского округа Елена Котеночкина. Однако она, как уточнила "Интерфаксу" сторона защиты, в настоящий момент находится не в России. Она арестована заочно.

Об обысках в совете депутатов в апреле сообщил оппозиционер Илья Яшин. Депутат был вызван на допрос в Следственный комитет по этому делу в качестве свидетеля, затем его отпустили. Яшин также сообщил, что уголовное дело было возбуждено по заявлениям двух депутатов Госдумы - Александра Хинштейна и Олега Леонова.

По данным следствия, 15 марта 2022 года Горинов и Котеночкина во время открытого заседания совета депутатов округа допустили ряд высказываний, "содержащих не соответствующие действительности данные о Вооруженных силах РФ". Видеозапись заседания муниципальных депутатов была официально размещена на сайте и на других интернет-ресурсах и вызвала широкий общественный резонанс.

Алексей Горинов
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