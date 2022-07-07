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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Более 30% месячной нормы осадков обрушилось на Москву за час

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Мощные ливни прошли в Москве, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства. В отдельных районах за час выпало более 30% месячной нормы осадков.

Месячная норма осадков июля в Москве - 94 мм.

По информации мэрии, наибольшее количество осадков зафиксировано в Центральном административном округе и прилегающих к нему районах юга Москвы.

Ранее в комплексе городского хозяйства назвали ливень в Москве "залповым"; из-за непогоды в городе, по данным источников "Интерфакса", было повалено около 30 деревьев.

По предварительным данным, на Малой Тульской улице в грозу пострадала женщина.

На Замоскворецкой линии из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка, прерывалось движение поездов на участке "Автозаводская" - "Орехово".

Из-за непогоды была прервана работа "Российской креативной недели" в парке Горького.

Москва
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