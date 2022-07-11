ДТП с тремя пострадавшими в Люберцах расследуют по статье о нетрезвом вождении

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Подмосковье следствие МВД возбуждено уголовное дело о ДТП с тремя пострадавшими в Люберцах, сообщили в областном управлении МВД.

Дело возбуждено по части 1 статьи 264 УК (повторное вождение в пьяном виде).

Днем в понедельник на Октябрьском проспекте водитель каршеринговой машины Kia выехал на встречную полосу и сбил трех пешеходов, которые шли по переходу на разрешающий сигнал светофора, а затем врезался в припаркованное такси.

Пострадавших госпитализировали.

"В результате ДТП в Люберцах пострадало три человека, один из них ребенок. Все они были доставлены в медицинские организации, подведомственные Минздраву Московской области. Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое. В настоящий момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава.

Родители травмированного ребенка отказались от его госпитализации, он будет лечиться дома под наблюдением врачей поликлиники.