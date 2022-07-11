Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

ДТП с тремя пострадавшими в Люберцах расследуют по статье о нетрезвом вождении

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Подмосковье следствие МВД возбуждено уголовное дело о ДТП с тремя пострадавшими в Люберцах, сообщили в областном управлении МВД.

Дело возбуждено по части 1 статьи 264 УК (повторное вождение в пьяном виде).

Днем в понедельник на Октябрьском проспекте водитель каршеринговой машины Kia выехал на встречную полосу и сбил трех пешеходов, которые шли по переходу на разрешающий сигнал светофора, а затем врезался в припаркованное такси.

Пострадавших госпитализировали.

"В результате ДТП в Люберцах пострадало три человека, один из них ребенок. Все они были доставлены в медицинские организации, подведомственные Минздраву Московской области. Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое. В настоящий момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава.

Родители травмированного ребенка отказались от его госпитализации, он будет лечиться дома под наблюдением врачей поликлиники.

Люберцы МВД Московская область Минздрав
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Задымление произошло на станции "Киевская" московского метро

"Оранжевый" уровень погодной опасности вновь объявлен в Москве

МЧС предупредило москвичей о грозе в понедельник

Число погибших во время грозы в Москве увеличилось до двух

Число погибших во время грозы в Москве увеличилось до двух

Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за несколько часов

Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за несколько часов

Один человек погиб из-за непогоды в Москве

Гособвинитель запросил 7 лет для муниципального депутата Горинова по делу о фейках

Храм в центре Москвы загорелся после удара молнии

На Москву обрушился "залповый" ливень

На Москву обрушился "залповый" ливень

Глава московского округа Якиманка оштрафован на 50 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });