Автомобиль каршеринга сбил несколько человек в Люберцах

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Авария с участием автомобиля каршеринга произошла в городском округе Люберцы в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации муниципалитета в понедельник.

В результате пострадали три человека, сказал собеседник агентства.

В свою очередь прокуратура сообщила, что контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП в Люберцах.

"По предварительной информации, на Октябрьском проспекте водитель автомобиля "Киа" совершил наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - сообщает сайт ведомства.