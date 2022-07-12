Более 200 деревьев повалил шквалистый ветер в Москве

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Вечером и ночью в Москве было повалено более 200 деревьев, повреждения получили несколько десятков автомобилей, сообщил источник "Интерфакса".

Между тем в телеграм-канале комплекса городского хозяйства отмечается, что ночью порывы ветра в отдельных районах Москвы достигали 18 м/с, прошли кратковременные дожди.

"Сегодня в городе вновь ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. В отдельных районах может выпасть до 14 мм осадков", - отмечается в сообщении.

Власти предупреждают, что в городе сохраняется сильный ветер с порывами до 17 м/с. По информации мэрии, все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.