Открытие оперного фестиваля в Петербурге перенесли на сутки из-за шторма

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге открытие XI международного фестиваля "Опера - всем" перенесли с 12 на 13 июля из-за плохой погоды и штормового предупреждения, сообщили организаторы мероприятия.

""Опера - всем" стартует 13 июля в 19:00 на Соборной площади Петропавловской крепости. Прозвучит шедевр Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане", - объявили они. Ранее сообщалось, что опера была задумана к 100-летию со дня рождения Александра Пушкина в 1899 году и стала одним из самых любимых творений композитора.

Продолжится фестиваль 16 июля в Александровском парке исполнением оперы Шарля Гуно "Ромео и Джульетта".

Специальным гостем фестиваля станет постановка редко исполняемой, раритетной оперы Альберта Лорцинга "Царь и плотник". Опера будет представлена 20 июля в Кронштадте на Якорной площади перед Морским Никольским собором. Событие приурочено к 350-летию Петра Великого.

Завершится фестиваль 24 июля показом оперы Джоаккино Россини "Золушка" на Парадном плацу Екатерининского дворца ГМЗ "Царское Село".

"12 июля в Санкт-Петербурге ожидаются очень сильные ливни, грозы, град и ветер порывами до 28 м/с", - предупредили ранее в МЧС.