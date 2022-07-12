Москвичам пообещали недельную передышку от жары

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - До конца второй декады июля в Москве и области сохранится прохладная погода, температура воздуха к выходным будет на 1-2 градуса ниже нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Передышка от жары очень длительная, до конца второй декады. Температура воздуха будет постепенно понижаться, сегодня по сравнению со вчерашним днем, она уже понизилась градусов на 7-8, вчера был самый жаркий день года, + 32,8 градуса", - сказал Вильфанд во вторник.

По его словам, 12 и 13 июля в Москве и области около 25-26 градусов, с пятницы начнется небольшое понижение на 1-2 градуса, и в субботу, воскресенье и понедельник это понижение продолжится, существенных осадков не прогнозируется.

"Таким образом, к концу недели температурный фон будет такой: ночью в Москве +9...+14 вместо 20 градусов, которые были сегодня ночью, и дневная температура + 21, это ниже нормы примерно на 2 градуса", - уточнил Вильфанд. Он призвал "не ждать бурного повышения температуры до среды (20 июля) включительно".

Вместе с тем научный руководитель Гидрометцентра отметил, что заметное понижение температуры воздуха к выходным не должно повлиять на планы отдохнуть у водоемов, так как "в водоемах купаться можно, вода будет 22 градуса".

Несмотря на наступившую передышку от жары в Москве и области, Вильфанд предупредил, что в отдельных северных регионах России с 13 по 17 июля ожидается очень жаркая погода, с максимальными отклонениями от нормы на 7-10 градусов.

Такая погода будет характерна в ближайшие дни для Северо-западного федерального округа: в Мурманской области ожидается до 28 градусов тепла, в Архангельской области - до +31 градуса. С 13 по 17 июля в Ненецком АО будет до + 29, в Коми, особенно на северо-востоке, прогнозируется +32 градуса. "Там сейчас комфортно загорать, так как ультрафиолетовые излучения не очень большие, они позволяют спокойно загорать даже в полуденные часы", - добавил Вильфанд.

Он сообщил, что 13 и 14 июля повышение температуры до +32 градусов прогнозируется в Ханты-Мансийском АО, это выше нормы на 7-8 градусов.

"Впечатляют прогностические температуры на севере Дальнего Востока. В континентальных районах Камчатки температура 13-15 июля выше нормы на 7-10 градусов, до 33-35 градусов, но и Магаданская область не хочет уступать, там тоже в континентальных регионах 13-14 июля ожидается +31...+35 градусов", - сказал научный руководитель Гидрометцентра.