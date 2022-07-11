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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Понедельник стал самым жарким днем лета в Москве

Понедельник стал самым жарким днем лета в Москве
Фото: АР/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Воздух на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 15:00 понедельника раскалился до 32,2 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Сегодня самый жаркий день нынешнего лета в Москве. Предыдущий максимум отмечался 27 июня – 32,1 градуса", - сказал представитель метеобюро.

По его информации, температурный рекорд дня был установлен 11 июля 1996 года – 35,6 градуса.

"Этот рубеж жары сегодня устоит", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в столице до 18:00 понедельника действует предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

Первая волна аномальной жары в столице отмечалась с 25 по 27 июня, вторая – с 3 по 7 июля. В городе действовал "оранжевый" уровень опасности.

Москва
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