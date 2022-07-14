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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:21

Столичные полицейские изъяли 150 тысяч опасных для жизни и здоровья электронных сигарет

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Столичная полиция задержала шесть человек, в том числе трех иностранцев, подозреваемых в хранении и сбыте опасных для здоровья электронных сигарет, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве задержаны шесть человек, трое из которых граждане иностранных государств", - сказала Волк.

По ее словам, задержанные подозреваются в хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

"Предварительно установлено, что злоумышленники организовали международный канал поставки в столицу крупных партий немаркированных электронных сигарет. Никотиносодержащая продукция ввозилась в Россию из Восточной Азии под видом мелких бытовых приборов", - сообщила Волк.

Она рассказала, что для легализации товара, задержанные изготавливали поддельные сопроводительные документы и сертификаты качества.

В дальнейшем, по словам представителя МВД, сигареты поставляли в торговые предприятия и продавали через интернет-магазины.

"Оперативники направили распространяемые изделия на экспертное исследование. Было установлено, что содержание никотина в них значительно превышает заявленное на упаковке, что представляет опасность для жизни и здоровья потребителей", - сказала Волк.

Полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии в местах жительства участников группы и в используемых ими офисных и складских помещениях проведены обыски.

"Изъято более 150 тысяч электронных сигарет, наличные денежные средства в сумме более 600 млн рублей, иностранная валюта, бухгалтерская документация, черновые записи и другие предметы, имеющие доказательственное значение",- заявила Волк.

Следователем Чертановского МРСО (межрайонного следственного отдела) СУ по ЮАО ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Рассматривается вопрос о принятии в отношении задержанных процессуального решения, сообщила представитель МВД РФ.

Москва МВД Ирина Волк
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