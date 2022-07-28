В Минпромторге выступили против идеи полного запрета электронных сигарет

Ведомство поддерживает ускоренное введение маркировки этих изделий

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ считает нецелесообразным введение полного запрета на оборот электронных сигарет, поддерживает позицию отрасли о необходимости ускорить сроки введения обязательной маркировки этой продукции.

"В наш адрес поступило немалое количество писем от участников рынка с предложением ускорить введение обязательной маркировки этой товарной группы, и мы поддерживаем это желание", - сообщил заместитель директора департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции ведомства Владислав Заславский в четверг в ходе круглого стола, посвященного легализации рынка вейпов.

При этом в Минпромторге, по его словам, не поддерживают ранее высказанную отдельными депутатами идею полностью запретить в РФ электронные сигареты. "Все мы знаем, к чему приводят полные запреты - к формированию черного рынка, без контроля. Непонятно, на черном рынке сколько никотина и кто там вообще работает. Кроме всего прочего, огромными потерями бюджета сопровождается, потому что понятно, что налогооблагаемая база не может существовать, если запрещен оборот", - пояснил позицию министерства Заславский.

В настоящее время, по оценке консалтингового агентства Fedotov Group, ежегодные потери бюджета от нелегального оборота вейпов оцениваются в сумму до 57 млрд рублей. "Бюджет России может получать ежегодно от продаж электронных сигарет почти 58,8 млрд рублей, однако сборы акцизов только в первом полугодии 2021 года на электронные сигареты и жидкости для них, по данным Минфина России, составили всего 747,9 млн рублей. По итогам года сборы акцизов могли составить около 1,5 млрд рублей. Таким образом, российский бюджет может недополучать 57,3 млрд рублей в год в виде акцизных налогов", - сообщил в ходе круглого стола глава агентства Евгений Федотов.

Эксперимент по маркировке электронных сигарет и никотинсодержащих жидкостей начался в феврале этого года и должен завершиться в феврале 2023 года. Директор по защите легального оборота продукции Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) Максим Курганский в четверг заявил, что "ЦРПТ, как оператор национальной системы цифровой маркировки "Честный знак", считает, что досрочное завершение эксперимента и старт маркировки уже в этом году технически возможны, если правительство примет такое решение".

Участники отрасли поддерживают введение маркировки на всю никотинсодержащую продукцию. "Табачные изделия были одними из первых, которые вошли в систему маркировки, и мы видим позитивные эффекты. На сегодняшний день мы можем констатировать, что эта система работает эффективно в части борьбы с контрафактом, и мы сейчас выступаем за то, чтобы система маркировки была распространена абсолютно на всю никотинсодержащую продукцию, включая жидкости и вейпы", - заявила GR-директор British American Tobacco Яна Аржанова.

Маркировка табачной продукции

Табачный рынок стал первым в России, где была протестирована маркировка продукции цифровыми кодами (data matrix). Пилотный проект по маркировке сигарет и папирос проходил с января 2018 года. С 1 марта 2019 года началась регистрация участников в системе маркировки. 1 июля началась обязательная передача данных о продажах маркированных пачек при помощи онлайн-касс. С 1 июля 2020 года был запрещен оборот немаркированной продукции (сигарет и папирос). С 1 июля прошлого года вступил в силу запрет на продажу также немаркированной альтернативной табачной продукции (это сигары, сигариллы, биди, кретек, курительный, нюхательный табак). С 1 марта этого года началась обязательная маркировка стиков для систем нагревания и не содержащих табак курительных смесей для кальяна.