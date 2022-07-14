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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Дерево упало на фасад жилого дома в центре Москвы

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Сильный ветер утром в четверг повалил большое дерево на фасад дома по адресу: Малый Каретный переулок, д.9, стр.1 в Тверском районе столицы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Прямо сейчас расчеты пожарно-спасательного центра столицы распиливают упавшее дерево. Работы завершатся в ближайшие часы. Пострадавших в происшествии нет", - говорится в сообщении.

В мэрии заявили, что работы осложняются размерами дерева - 10 метров в высоту и около метра в обхвате, а также стесненными условиями дворовой территории.

"Задействован телескопический подъемник "Спайдер". Он позволяет подниматься на высоту до 28 метров и работать в условиях плотной застройки", - подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве до 21:00 четверга ожидаются гроза, ливни, град и порывы ветра до 17 м/с.

Москва
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