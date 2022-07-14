Гроза и шквалистый ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о дожде с грозой и сильном ветре в четверг.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21:00 14 июля местами в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.