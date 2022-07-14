Летние веранды в Москве рекомендовали закрыть из-за непогоды

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Сильный дождь с грозой прогнозируют в четверг вечером в Москве, ресторанам и кафе рекомендовали закрыть летние веранды, сообщили в департаменте торговли и услуг столицы.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - отметили в ведомстве.

Там также указали на необходимость укрепить конструкции и закрыть зонты на верандах.

В четверг в Москве прогнозируют дождь, местами сильный. Возможны гроза и усиление порывистого ветра до 17 метров в секунду.