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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Летние веранды в Москве рекомендовали закрыть из-за непогоды

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Сильный дождь с грозой прогнозируют в четверг вечером в Москве, ресторанам и кафе рекомендовали закрыть летние веранды, сообщили в департаменте торговли и услуг столицы.

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"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - отметили в ведомстве.

Там также указали на необходимость укрепить конструкции и закрыть зонты на верандах.

В четверг в Москве прогнозируют дождь, местами сильный. Возможны гроза и усиление порывистого ветра до 17 метров в секунду.

Москва
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