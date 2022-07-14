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Сергей Собянин и Дмитрий Патрушев сходили на фестиваль в Парк Горького

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев посетили центральную площадку гастрономического фестиваля "Вкусы России" на Пушкинской набережной в Парке Горького.

Мэр отметил, что на площадке представлена продукция от производителей и фермеров со всей страны.

"Москвичей удивить очень сложно, но, на самом деле, когда попадаешь на эту площадку, честно говоря, глаза разбегаются, - просто такое ощущение, что попал в какую-то сказку, потому что здесь все продукты уникальны и удивительны. Начиная от Камчатки и заканчивая Калининградом, от Крайнего Севера до Крыма, - просто здорово!", - сказал он.

"Иногда даже забываешь, что такая вкуснятина есть в России, и когда (предприниматели и фермеры) приезжают на одну площадку со всех регионов страны, представляя сотни различных брендов, наименований продуктов - это просто здорово", - добавил Собянин.

Патрушев напомнил, что фестиваль "Вкусы России" проводится второй год подряд.

"Его востребованность подчеркнута тем, что около 2 млн человек приняли участие в выборе тех брендов, которые являются победителями (прошлого года). Наш гастрономический фестиваль, который мы проводим с Сергеем Семеновичем, с Москвой, - мы, конечно, очень благодарны, - дает возможность попробовать всем людям, которые приезжают и отдыхают (в столице), те национальные кухни Российской Федерации, которые, на самом деле, очень уникальны", - сказал министр.

Он посетовал, что часто не получается без поездок в регионы попробовать местную еду. "А сейчас совместно с Сергеем Семеновичем создали условия, при которых кухня приехала в Москву, и все имеют возможность это попробовать", - отметил Парушев и поблагодари правительство столицы за совместный проект.

Фестиваль "Вкусы России", в котором участвуют более 60 регионов, проходит в Москве с 14 по 17 июля. На Пушкинской набережной в Парке Горького и еще на 21 фестивальной площадке представлено порядка 300 брендов - это участники национального конкурса региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", который проводился в 2020-2021 годах.

Москва Минсельхоз Сергей Собянин Дмитрий Патрушев Парк Горького Вкусы России
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