Синоптики ожидают в Москве в среду грозы и сильный ветер

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В среду 20 июля в Москве с утра и до конца дня ожидается дождь, местами гроза, сообщили в региональном управлении МЧС, ссылаясь на прогноз Росгидромета.

При грозе вероятно шквалистое усиление ветра порывами до 17 м/с.

В МЧС напомнили автомобилистам, что во время дождя нужно снижать скорость, увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев.

Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

О дожде с грозами и порывистым ветром москвичей также предупредили чиновники комплекса городского хозяйства.