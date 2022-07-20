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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:06

Москва за день может принять пятую часть месячной нормы осадков

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В среду в Москве местами может выпасть до 20% месячной нормы осадков, которая в июле составляет 94 мм, сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства, ссылаясь на прогноз синоптиков.

До конца дня в столичном регионе ожидаются дожди, грозы усиление ветра до скорости 17 м/с при порывах.

На улицах бригады ГУП "Мосводосток" будут дежурить, отслеживая скопления воды.

В связи с прогнозом рестораторов попросили закрыть летние веранды и укрепить на них зонты и другие конструкции, сообщили в Департаменте торговли и услуг города.

Департамент транспорта предупредил, что из-за непогоды возможны затруднения в движении. В часы пик чиновники призвали людей пользоваться общественным транспортом. Автомобилистам традиционно напомнили о необходимости сбавлять скорость, соблюдать дисанцию и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.

Москва Дептранс Мосводосток
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