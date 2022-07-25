Собянин назвал проект реновации промзоны "ЗИЛа" выполненным почти на треть

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Проект реновации бывшей промзоны "ЗИЛ" в Москве реализован почти на треть, сообщил журналистам мэр города Сергей Собянин.

Он напомнил, что там планируют построить 6,6 миллиона квадратных метров недвижимости, половина будет жилой. В бывшей промзоне поселятся еще около 90 тысяч человек, и примерно столько же там буде создано новых рабочих мест.

"Проект реализован уже почти на треть. К концу этого года будет построено уже около 2 миллионов квадратных метров", - сообщил мэр.

По его словам, там уже созданы уникальные объекты: развлекательный парк "Остров мечты", спортивный комплекс, включающий в себя ледовую арену и центр водных видов спорта, и некоторые другие.

"С каждым годом эта территория будет обустраиваться, будут строиться набережные, детские сады, школы, создаваться рабочие места", - побещал Собянин.