Право собственности на самую большую школу в России зарегистрировали в Москве

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Оформлено право собственности в отношении школы на территории бывшего завода ЗИЛ в Даниловском районе на юге Москвы - крупнейшей в России, сообщили в пресс-службе столичного Росреестра.

В пресс-службе добавили, что экспериментальная школа, расположенная по адресу: проспект Лихачева, д. 11, была поставлена на кадастровый учет в сентябре, теперь же зарегистрировано право собственности столичных властей на этот объект. По информации столичного правительства, это крупнейшая школа в России. Образовательное учреждение рассчитано на 2,5 тыс. учеников и занимает территорию 40,8 тыс. кв. м.

Школа будет находиться в ведении госпредприятия "Управление гражданского строительства", добавили в столичном управлении Росреестра.

О планах строительства самой большой школы в России стало известно осенью 2017 года. Сообщалось, что на этот проект из бюджета выделят около 3 млрд рублей.

В марте 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на базе школы будет создан детский технопарк "Кванториум" с программами дополнительного образования.

Как сообщал заммэра Марат Хуснуллин, с начала 2019 года в столице построили 19 школ и детских садов, еще пять объектов образования будут сданы в ближайшее время.